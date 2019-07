Etwashausen vor 55 Minuten

Aplawia schafft Oase der Ruhe

Wer die kleine Auszeit und Entspannung in der Mittagspause oder vom Alltag sucht, hat in der Oase22 auf dem Aplawia-Areal im Lochweg eine neue Adresse. Die Aplawia baute dort in Kooperation mit dem Landschaftspflegeverband in enger Anlehnung an die Natur eine kleine heimelige Ecke mit Sitzplätzen.