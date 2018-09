Anwalt der Gemeinde legt Mandat nieder

Das neue Baugebiet Schlossgrund lässt den Rödelseer Gemeinderat nicht zur Ruhe kommen. Neben dem Ansinnen, neuen Wohnraum für Menschen zu schaffen, gilt es auch, Bestehendes zu schützen, nämlich den uneingeschränkten Bestand des benachbarten Weinguts.

Gemeinde und Weingut haben deswegen Anwälte eingeschaltet. Neueste Entwicklung: Die von der Gemeinde beauftragte Anwaltskanzlei legte ihr Mandat nieder. In der von der Hauptverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen verfassten Tischvorlage ist die Rede von einer „teilweise unterschiedlichen Bewertung der Anforderungen an eine ermessengerechte bauleitplanerische Konfliktbewältigung“. Denn nach über einem Jahr ist es noch immer nicht gelungen, eine städtebauliche Vereinbarung zu schließen.

Das Weingut hat, wie berichtet, nichts gegen das Baugebiet, möchte aber seinen Betrieb uneingeschränkt fortführen können. Dazu ist nach derzeitigem Stand, wenn die Gemeinde nicht auf die erste Baureihe verzichten möchte, eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von fünf Metern erforderlich.

Der Anwalt des Weingutes hat zudem um Richtigstellungen einiger Aussagen und Feststellungen im Mitteilungsblatt der Gemeinde gebeten. Dem will die Gemeinde nachkommen. In diesem Zusammenhang hat der Weingutsbesitzer die Gemeinde auch eindringlich gebeten, seine Persönlichkeitsrechte zu achten, insbesondere was die Nennung seines Namens betreffe. Diese Aufforderung nimmt Bürgermeister Burkhard Klein nun grundsätzlich zum Anlass, Namensnennungen in öffentlichen Gemeinderatssitzungen und im Mitteilungsblatt vom Gemeindetag prüfen zu lassen.

Geprüft hat die Gemeinde schon das Angebot der Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen, das Baugebiet Schlossgrund mit Erdgas zu erschließen. Die 36 Grundstücke sollen Preis von rund 35 700 Euro an die Erdgasversorgung angeschlossen werden. Der Gemeinderat ermächtigte den Bürgermeister, einen entsprechenden Vertrag abzuschließen.

Gemäß des Beschlusses des Gemeinderats wird auch die Fernwasserleitung um das Baugebiet Schlossgrund verlegt. Laut Ausschreibungsergebnis wird dies rund 134 000 Euro kosten.