Antrag an den Abwasserzweckverband Schwarzacher Becken

Sanierung der Kläranlage, Neubau oder Anschluss an den Abwasserzweckverband (AZV) Schwarzacher Becken? Diese Frage beschäftigt den Kleinlangheimer Marktgemeinderat seit geraumer Zeit. In der Sitzung am Dienstagabend fiel die Entscheidung. Bei einer Gegenstimme sprach sich der Rat dafür aus, an den AZV den Antrag zu stellen, an die Kläranlage anschließen zu dürfen.

Thomas Glückert vom Technischen Ingenieurbüro Glückert (TIG), der zusammen mit seinem Mitarbeiter Jürgen Hutzler bei der Sitzung war, erläuterte, dass man für den Anschluss an die Kläranlage Schwarzacher Becken über Atzhausen, Düllstadt und Stadtschwarzach in die dortige Druckleitung und dann in die Anlage gelangen werde. Bei Gesprächen mit Vertretern des AZV habe sich gezeigt, dass man mit einem Anschluss Kleinlangheims unter gewissen Auflagen einverstanden sei. "Die Gemeinde, die schon mit Atzhausen, Haidt und Stephansberg angeschlossen ist, müsste dann vollwertiges Mitglied sein, sich einkaufen und an der Kläranlage mit etwa zehn Prozent beteiligen, was einem Betrag von rund 220.000 Euro entspricht".

Bei einem Vergleich der eingangs genannten drei Möglichkeiten bezifferte Glückert die Sanierung der Kleinlangheimer Kläranlage auf rund vier Millionen und den Neubau auf etwa 3,8 Millionen Euro. Den Anschluss inklusive des Baus von Leitungen, des Umbaus und der Aufrüstung von Rückhaltebecken und der Pumpen und Anlagenbeteiligung veranschlagte er auf etwa 3,6 Millionen Euro. Nach dem Bau des Rückhaltebeckens in Kleinlangheim wäre dann der AZV für dessen Unterhalt und Betrieb zuständig.

Glückert betonte bei seinen Ausführungen, dass Kleinlangheim in Sachen Entsorgung des Abwassers tätig werden müsse, "und auch das Wasserwirtschaftsamt (WWA) befürwortet den Anschluss an den AZV, da dann der Gründleinsbach entlastet wird". Erfolgen müsse zudem eine hydrodynamische Berechnung der Kanäle . "Grundsätzlich sind die Kanäle für Starkregenereignisse nicht ausgelegt", informierte der Planer zu den Fragen aus der Ratsrunde.

"Der Anschluss an den AZV ist der richtige Schritt in die Zukunft", lautete die Bilanz von Bürgermeisterin Gerlinde Stier. Sie sah als Vorteile, dass dann die Verantwortung zur Entsorgung des Abwassers beim AZV liege, Personalkosten eingespart werden könnten und Kleinlangheim keinen qualifizierten Klärwärter brauche . Auch die immer größer werdende Schlammproblematik werde dann über den AZV geregelt.