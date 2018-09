Anstich zur Wiesentheider Kirchweih

Das erste Fass Bier zur Wiesentheider Kirchweih hat Bürgermeister Werner Knaier bereits angezapft. Beim Auftakt am Montagabend brauchte er drei Schläge, bis der Zapfhahn im Fass steckte.

Bei einer Brotzeit durften die geladenen Gäste das Festbier probieren, das zur Kirchweih von Freitag bis Dienstag in der Steigerwaldhalle ausgeschenkt wird.

Bürgermeister Werner Knaier hob aus dem Festprogramm den Jubiläumsumzug hervor, der zur 1100-Jahr-Feier veranstaltet wird. Dabei ziehen am Sonntag ab 13 Uhr etwa 1000 Mitwirkende in 65 Gruppen durch den Ort. Auf den Festwagen werden Szenen aus der Wiesentheider Historie nachgestellt.

Gleichzeitig wies der Bürgermeister darauf hin, dass es ab sofort die neue Ausgabe einer Chronik Wiesentheids erhältlich ist. Der frühere Archivar des Marktes, Dieter Krenz, hat das umfangreiche Werk erstellt.

Die Kirchweih startet am Freitag, 21. September abends mit der Kirchweihparty der Jugend. Am Samstag lockt der Kirchweihlauf Groß und Klein zur sportlichen Betätigung. Am Sonntag gibt es neben dem Festzug wieder Schlepper-Oldtimer zu bewundern, die im Ortskern ausgestellt sind. Außerdem findet der Kirchweih-Markt statt.

Der Wiesentheider Feiertag schlechthin ist der Dienstag, an dem die Bürgerwehr im Mittelpunkt steht. Um 9 Uhr treten die Männer in Frack und Zylinder vor dem Rathaus an.