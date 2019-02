Ansage der Polizei: Verstärkte Alkoholkontrollen zu Fasching

Die Vorjahre haben es erneut gezeigt: Während der Faschingszeit häufen sich Unfälle, bei denen Alkohol oder Drogen eine Rolle spielen. Deshalb möchte die Kitzinger Polizei laut einer Ankündigung in nächster Zeit wieder verstärkt Verkehrsteilnehmer kontrollieren.

Vergangenes Jahr zählte die Polizei in Unterfranken in den beiden Wochen am Ende der Faschingszeit 17 Verkehrsunfälle unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss (2017: neun). Dabei wurden zehn Menschen verletzt (2017: sechs). Damit endete der Trend sinkender Unfallzahlen aus den Vorjahren, berichtet die Polizei. Die Polizei zeigte 96 Fahrer an, die Alkohol getrunken hatten oder sonstwie berauscht waren (2017: 114). 29 Führerscheine stellten die Beamten sicher und verhinderten nach eigenen Angaben 20 Trunkenheitsfahrten. Ferner kontrollierten Polizisten 27 Autofahrer, die keine Fahrerlaubnis besaßen.

Diese Zahlen zeigen laut der Polizei Kitzingen, "dass viele Verkehrsteilnehmer offensichtlich nicht an ihre Verkehrstüchtigkeit denken, bevor sie sich ans Steuer setzen". Die Polizei appelliert, folgende Punkte zu beachten:

Die Unfallhäufigkeit steigt bereits ab einem Blutalkoholwert ab 0,3 Promille.

Ab 0,8 Promille steigt die Wahrscheinlichkeit rapide an und ist bei 1,6 Promille 18 Mal höher als bei 0,0 Promille.

Kraftfahrer mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,8 Promille oder mehr haben häufiger Unfälle, an denen nur ihr Fahrzeug beteiligt ist. Ihre Unfälle sind meistens schwerer und folgenreicher.

Aus diesen Gründen hat sich die Kitzinger Polizei zum Ziel gesetzt, gerade zur Faschingszeit verstärkt Verkehrsteilnehmer auf deren Fahrtüchtigkeit zu kontrollieren. Hierbei erhalten die Kitzinger Beamten Verstärkung durch Kollegen aus Ochsenfurt und von der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Der Kitzinger Polizeichef, Christian Georgi, rät allen feierfreudigen Fahrern, Faschingsveranstaltungen alkoholfrei zu genießen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder zu Fuß oder per Taxi zur Veranstaltung zu gelangen.