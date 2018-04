Annika heißt die neue Weinhoheit

246 Termine in Franken und ganz Deutschland absolvierte Viktoria Bergmann als Seinsheimer Weinprinzessin in ihrer zweijährigen Amtszeit. „Jeder war einzigartig“, bekannte sie am Freitag im voll besetzten Jugendheim in ihrem Rückblick, bevor sie die Krone an Annika Rudolf weiterreichte.

„Jeder Termin steckt voller Erinnerungen“, sagte Viktoria Bergmann, als sie vom Bayerischen Sportpreis, der ProWein-Messe und zwölf weiteren Messen, der Sternstundengala, der Teilnahme an Faschingsumzügen oder zahlreichen Weinfesten erzählte.

Seinsheimer Weinfest als Höhepunkt

Viele Bilder in ihrem Rückblick auf ihre zweijährige Amtszeit waren aber dem Höhepunkt gewidmet: den Seinsheimer Weinfesten, den Menschen und vor allem den Helfern. Bei ihrem ersten eigenen Weinfest hatte sie einen Schrittzähler eingeschaltet: Der Ergebnis: Im Weinfestzelt hatte sie am Schluss zehn Kilometer zurückgelegt. Und noch etwas zur Statistik: Der große Weinrömer war dabei 72 Mal aufgefüllt worden.

In bewegten Worten dankte sie ihrer Familie für die Motivation zum Amt und für die stete Unterstützung während ihrer Regentschaft. In dieser habe sie 139 Weinhoheiten und Symbolfiguren kennen lernen dürfen.

Erst lernen, dann genießen

„Im ersten Jahr lernt man, im zweiten genießt man“, fasste sie ihre zwei Jahre zusammen. So konnte sie nur einen Tipp geben. „Wenn jemand vom Weinbauverein auf ein Mädel zukommt und fragt, ob sie Weinprinzessin werden möchte, dann sollte man Ja sagen.“

Ihre Krone gab Viktoria Bergmann gerne an eine Freundin weiter. Für Annika Rudolf hatte sie noch ein Starterpaket dabei: Strumpfhose, Blasenpflaster, Kopfschmerztabletten und natürlich dem noch fast leeren „Buch voller Erinnerungen“, in das sich zum Beispiel Prominente eintragen sollen.

Worte des Dankes sprachen der Weinbauvereinsvorsitzende Klaus Schilling, Bürgermeister Heinz Dorsch, der Kitzinger Hofrat Alexander Nuss und die Weinparadies-Geschäftsführerin Kerstin Kloha. Gekommen waren auch zahlreiche Weinprinzessinnen, allen voran die kürzlich aus dem Amt geschiedene Fränkische Weinkönigin Silena Werner. Anschließend setzte Viktoria Bergmann ihrer Nachfolgerin die Krone auf.

Erste Weinprinzessin ohne Weinberg in der Familie

War es bislang immer üblich, dass die Familie der Weinprinzessin einen Weinberg hat, ist man laut Klaus Schilling nun von dieser Regelung abgekommen. Annika Rudolf hat aber immerhin zwei Rebstöcke im Hof. Sie ist 21 Jahre alt und studiert in Würzburg Lehramt für Sonderpädagogik. Schilling gab Neuerungen zum Weinfest an Pfingsten bekannt. Bei dem wird es am Freitag keinen Beatabend mehr geben, dafür spielen die „Partyvögel“.

Am Abend unterhielten die Seinsheimer Musikanten (Leitung Albin Schiffmeyer) und der Gesangverein „Frohsinn“ (Gregor Kernwein).