Anmeldung zur Wirtschaftsschule in Kitzingen ab jetzt möglich

Die Anmeldung für die sechsten und siebten Klasse an der Staatlichen Wirtschaftsschule Kitzingen sowie die Voranmeldung für die zweistufige Wirtschaftsschule ist ab sofort möglich. Darüber informiert die Schulleitung mit einer Pressemitteilung.

Die Staatliche Wirtschaftsschule in Kitzingen führt Schüler zum bundesweit anerkannten Mittleren Bildungsabschluss der Wirtschaftsschule. Er entspricht der Mittleren Reife. An der Wirtschaftsschule führen ab dem nächsten Schuljahr drei Wege dorthin: So können Schüler in den Jahrgangsstufen sechs und sieben starten oder nach der neunten Klasse aller Schularten.

Neu ist die Möglichkeit, ab September 2020 die Wirtschaftsschule bereits ab der sechsten Klasse zu besuchen. Die so genannte Vorklasse vermittelt vor allem Inhalte der allgemeinbildenden Fächer wie Deutsch, Mathematik und Englisch, so dass sich die Schüler in der siebten Klasse verstärkt auf die wirtschaftlichen Fächer konzentrieren können.

Zentraler Bestandteil ist das Fach Übungsunternehmen. Dort wenden die Schüler in fiktiven Firmen ihr theoretisches Wissen aus den wirtschaftlichen Fächern in beruflichen Alltagssituationen praktisch an. Absolventen der Wirtschaftsschule stehen alle Wege offen: sowohl der Übertritt ins Berufsleben als auch der Besuch weiterführender Schulen wie Fachoberschule oder Gymnasium.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.wirtschaftsschule-kt.de