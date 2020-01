Anmeldung zum Landkreis-Faschingszug bis zum 15. Februar

Am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei, vorher sorgen jedoch das närrische Bürgerfest und der Landkreis-Faschingszug noch einmal für beste Stimmung unter den Narren. Das zweitägige Fest findet am 24. und 25. Februar auf dem Marktplatz in Volkach statt, der legendäre Faschingszug startet am 25. Februar um 14.11 Uhr in der Dimbacher Straße, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Karnevalsvereinigung Obervolkach (KVO) veranstaltet alle drei Jahre den Landkreis-Faschingszug in Volkach. Der Zug findet im jährlichen Wechsel in Volkach, Dettelbach und Kitzingen statt. Dieses Jahr ist Volkach wieder an der Reihe. Wer sich mit Verein, Freunden, Firma oder Interessensgemeinschaft als Zuggruppe einbringen möchte, kann sich bis zum 15. Februar 2020 verbindlich anmelden.

Informationen erteilt der Präsident der Karnevalsvereinigung Obervolkach Manfred Krapp unter Tel.: (09381) 1541. Anmeldungen werden nur schriftlich per E-Mail an manfred.krapp44@t-online.de oder jasmin.mueller88@gmx.de oder auf dem Postweg entgegengenommen. Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Diese sind im Internet unter www.volkach.de zu finden.