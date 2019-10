Sulzfeld vor 30 Minuten

Anmeldung für den Sulzfelder Weihnachtsmarkt beginnt

Am 30. November öffnet der Weihnachtsmarkt in Sulzfeld. Wer Interesse hat, sich mit einem Stand zu beteiligen, kann sich bei Bernd Moser unter Tel.: (09321) 21875 anmelden. Eine Standgebühr fällt nicht an. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Sulzfelder Orchester, teilt der Heimat- und Ortsverein mit, der die Besucher bewirtet.