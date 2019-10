Anmeldung für den Lebkuchenlauf in Kitzingen läuft

Schon jetzt können sich Teilnehmer für den Lebkuchenlauf 2019 der Turngemeinde Kitzingen anmelden. Er findet am Sonntag, 10. November, auf dem Trimm-dich-Pfad an der Albertshöfer Straße in Kitzingen zum 21. Mal statt, heißt es in einer Mitteilung der Laufabteilung.

Vier Läufe gibt es: Der Schülerlauf I bis sieben Jahre über 1000 Meter startet um 9 Uhr, der Schülerlauf II bis elf Jahre über 2,5 Kilometer um 9.30 Uhr sowie der Jugend- und Hobbylauf über 5 Kilometer um 10 Uhr. Der Hauptlauf über 10 Kilometer beginnt um 11 Uhr.

Seit 1999 richtet das Laufteam der Turngemeinde Kitzingen am zweiten Sonntag im November den Lebkuchenlauf aus. 2018 erreichten 712 Läufer in allen Altersklassen das Ziel. Bis Mittwoch, 6. November, können sich Teilnehmer auf der Webseite laufteam.tg-kitzingen.de für den Lebkuchenlauf anmelden. Am Veranstaltungstag ist bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf noch eine begrenzte Anzahl an Nachmeldungen möglich.

Auch in diesem Jahr bietet die Turngemeinde zwei Probeläufe an. Am 26. Oktober und 2. November treffen sich die Interessenten um 15 Uhr zum gemeinsamen Training am Trimm-dich-Pfad. Eine Anmeldung ist dafür nicht nötig.

Weitere Informationen zum Lebkuchenlauf im Internet unter http://laufteam.tg-kitzingen.de.