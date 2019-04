Kitzingen vor 1 Stunde

Anmeldebeginn für den 12. VR Bank Kitzingen BonusLauf

Am Samstag, 1. Juni, 10 Uhr, fällt der Startschuss für die größte Sportveranstaltung in Kitzingen: Zum 12. VR Bank Kitzingen BonusLauf erwartet die VR Bank Kitzingen wieder mehrere Tausend Teilnehmer/-innen und Zuschauer/-innen. Das Geschehen kommentieren wie in den Jahren zuvor Hofrat Walter Vierrether und Georg Will, Leiter des Laufteams der TG Kitzingen (TGK), so die Mitteilung der Bank.