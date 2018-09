Marktsteft vor 41 Minuten

Anlieger müssen für Gehsteig bezahlen

Der Stadtrat Marktsteft wird künftig keine Sitzungspause im Sommer mehr einlegen. Das gab Bürgermeister Thomas Reichert in der ersten Sitzung nach dieser Pause am Montagabend bekannt. Denn die Fülle der Aufgaben sei so gestiegen, dass diese erste Sitzung angesichts der vielen anstehenden Entscheidungen auf zwei Tage aufgeteilt werden musste. Am Dienstag folgte nach der öffentlichen noch eine nichtöffentliche Sitzung.