Marktbreit vor 1 Stunde

Anhänger vom Wind verweht

In der Mittwochnacht wurde in der Mainstraße in Marktbreit ein geparkter Anhänger auf einen davor stehenden Pkw geschoben. Sowohl der Pkw als auch Anhänger standen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. An den Anhängerrädern befanden sich Plastikkeile, welche ein Wegrollen verhindern sollten. Allerdings war der kurzzeitig herrschende Wind zu stark und versetzte den Anhänger in Bewegung. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro.