Volkach vor 34 Minuten

Anhänger stößt gegen Radfahrer

Ein 50-jähriger Mann fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen samt Anhänger zunächst die Maingasse in Fahr entlang. An der Einmündung in die Straße „Am Gries“ bog der Mann in diese nach rechts ein. Hierbei machte sich der Anhänger aus bislang ungeklärtem Grund selbstständig und stieß mit einem 75-jährigen Radfahrer zusammen. Der Radfahrer wurde laut Polizeibericht leicht verletzt und wurde ins Leopoldina Krankenhaus in Schweinfurt gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 150 Euro.