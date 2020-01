Anhänger stellte sich quer

Ein 37-Jähriger war am Freitag mit seinem Gliederzug im Steigweg in Kitzingen in Richtung Nordtangente unterwegs. Infolge offensichtlich nicht angepasster Geschwindigkeit stellte sich der Anhänger des Zuges im Auslauf einer Rechtskurve auf der Gefällstrecke quer. Ein entgegenkommender 61-jähriger Opel-Fahrer konnte dem nicht mehr ausweichen und fuhr frontal gegen die linke hintere Seite des Anhängers. Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro. Der Opelfahrer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kitzinger Feuerwehr war mit 17 Mann an der Unfallstelle eingesetzt, auch Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Kitzingen waren im Einsatz.