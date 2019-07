Sickershausen vor 28 Minuten

Anhänger gestohlen

In der Zeit vom 17. Juli, 12 Uhr, und 20. Juli, 12 Uhr, waren in der Gemarkung Sickershausen am Waldrand Diebe unterwegs. Die unbekannten Täter entwendeten einen hier abgestellten, nicht zugelassenen Anhänger, Marke Westfalia, Wert etwa 200 Euro, so die Polizei.