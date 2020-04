Angriff vor 75 Jahren: Warum Bomben auf Hellmitzheim fielen

Dass der Krieg auch nach Hellmitzheim im südlichen Steigerwald kommen würde, hatte vor dem Frühjahr 1945 wohl keiner gedacht. Doch am 11. April jenen Jahres fielen auch im kleinen Ort bei Iphofen die Bomben, genauso in den Nachbarorten Dornheim und Nenzenheim.

Sechs Menschen starben bei dem Angriff, etliche wurden verletzt. Große Teile der Ortschaften brannten nieder: Nur jedes zweites Wohnhaus blieb am Ende stehen. Ein Drittel der Bauernhöfe war komplett zerstört, ebenso die Kirchenburg in Hellmitzheim .

Junge Soldaten hatten sich verschanzt

Auch nach 75 Jahren erinnert sich Elsa Mandel aus Hellmitzheim genau an die Tage um den Angriff. Sie war damals zwölf Jahre alt. "Sowas vergisst man nie", erzählt die heute 86-Jährige am Telefon. Sie weiß, wie es zum Angriff kam: Eine kleine Truppe Wehrmachtssoldaten hatte sich in den Tagen vor dem Bombardement im Ort verschanzt.

"Das waren junge Männer, alle unter 20 Jahren", erinnert sie sich. Einige kannte sie persönlich. Und wegen diesen Soldaten sollte Hellmitzheim zum Angriffsziel der immer näher rückenden US-amerikanischen Streitkräfte werden.

In den nächsten Tagen kam es zu den ersten Kampfhandlungen um das Dorf. Elsa Mandel und ihre Schwester Elfriede waren bereits im Keller der Familie Kreitlein untergebracht, der sicherer war als der im Hof ihrer Eltern.

Trügerische Ruhe vor dem Sturm

"Wir hatten schönes Wetter und waren auch noch draußen", sagt sie. In der Ferne konnten sie aber schon das Artilleriefeuer hören. "Am 9. April schlug dann die erste Granate bei uns in der Nähe ein." Die nächsten Tage harrten sie und ihre Schwester komplett im Keller aus.

Auch Hans Neusius aus dem Saarland musste in einem Hellmitzheimer Keller den Angriff abwarten. Der damals Zehnjährige und seine Familie wurden Ende 1944 nach der Bombardierung seiner Heimatstadt Merzig evakuiert. Im Dezember hatten sie Hellmitzheim mit dem Zug erreicht. "Dort war eine Ruhe", erinnert er sich. "Wir haben uns gedacht: Da ist Frieden."

Für die nächsten Monate kamen sie bei der Familie Müller unter. Hans Neusius ging für die Zeit auch auf die Hellmitzheimer Volksschule. Doch der Schein des Friedens trog. Die Wehrmachtssoldaten, die im März 1945 nach Hellmitzheim kamen, bezogen ihr Quartier auch im Haus der Familie Müller, wo Hans Neusius untergebracht war.

Deutsche Soldaten weigerten sich abzuziehen

Wenig später konnte er vom Dach beobachten, wie die US-Amerikaner mit ihren Geschützen und Panzern näher rückten. "Die Deutschen hatten keine Fahrzeuge mehr", sagt Neusius. Die Situation war aussichtslos, doch die Soldaten blieben stur.

"Die Hellmitzheimer haben noch versucht, den deutschen Kommandanten zur Aufgabe zu bewegen", erinnert sich Elsa Mandel. Doch vergeblich. Der Kommandant soll gesagt haben: "Sind die Städte kaputt, sollen die Dörfer auch kaputt sein. Ich habe auch keine Heimat mehr."

Auch die US-Amerikaner stellten den Wehrmachtssoldaten ein Ultimatum. Würden sie abziehen, dann bliebe der Ort verschont. Doch die deutschen Soldaten weigerten sich. "Damit war das Schicksal des Dorfes besiegelt", weiß Hans Neusius heute.

Brandbomben fallen auf die Ortschaft

Zuerst wurde der Nachbarort Dornheim mit Artillerie beschossen. Hans Neusius und die anderen Buben aus dem Dorf beobachteten das Kampfgeschehen zunächst aus der Ferne: "Es war wie die Wochenschau live", sagt er.

Am nächsten Tag kam ihnen der Krieg dann gefährlich nah. Eine Granate schlug direkt hinter den Jungen ein, als sie wieder das Geschehen beobachteten. Die US-Amerikaner waren in Hellmitzheim angekommen. Die Kinder rannten in ihre Häuser und in die Keller.

Am Nachmittag des 11. April beschossen Jagdbomber die Ortschaften mit ihren Bordwaffen und warfen Stabbrandbomben ab. Hans Neusius hörte im Keller das Brummen der Maschinen und die Schüsse. Angst hatte er keine. "Ich musste auf meine kleine Schwester aufpassen." Sie hatten ja auch den Angriff auf ihre Heimatstadt Merzig überstanden.

Der halbe Ort stand lichterloh in Flammen

Im Keller bei Elsa Mandel brach Feuer aus. Voller Panik rannten sie ins Freie. Der Anblick draußen: "Die halbe Ortschaft stand lichterloh in Flammen." Viele Scheunen brannten nieder, mit ihnen die Tiere. Ihr Vater versuchte noch während des Angriffs, das eigene Vieh zu retten. Im Ersten Weltkrieg hatte er ein Bein verloren und konnte mit einer Prothese nur langsam laufen.

"Ein Tiefflieger erwischte ihn dann im gesunden Bein", sagt Elsa Mandel. "Wir haben fast drei Wochen nicht gewusst, wo er ist." Die US-Amerikaner versorgten ihn in Tauberbischofsheim im Lazarett. Dort musste ihm das zweite Bein amputiert werden, aber er überlebte. Das Wohnhaus der Familie überstand den Angriff dagegen nicht. "Wir haben bis November 1945 unter freiem Himmel gekocht." Vier Jahre wohnten sie in ihrem Hofhäuschen.

Am Tag danach wurde das Dorf besetzt

Auch das Haus der Familie Müller, wo Hans Neusius untergebracht war, stand in Flammen. "Wir hatten aber einen Brunnen im Garten und konnten den Brand löschen", sagt er. Am Nachmittag des 12. April 1945 besetzten die US-Amerikaner das Dorf.

"Damit war für uns der Krieg vorbei." Im Juni 1945 kehrten Hans Neusius und seine Familie ins Saarland zurück. Heute lebt er in Trier. Hellmitzheim aber wird er nie vergessen. Er zeigte seinem Sohn vor einigen Jahren jenen Ort, an dem er zum zweiten Mal einen Bombenangriff überlebte.