Angriff auf Jogger bleibt ein Rätsel

„Radler schlägt Jogger – mit Brüchen ins Spital“ – das war die Schlagzeile über einem Polizeibericht vom Juli 2017. Der Vorfall auf einem Flurbereinigungsweg zwischen Volkach und Obervolkach beschäftigte fast ein Jahr danach das Amtsgericht in Kitzingen. Wer den Jogger geschlagen hat, steht allerdings auch nach der Verhandlung nicht fest.

Vorwurf schnell vom Tisch

Dem 26-Jährigen, der nach den Ermittlungen der Polizei auf der Anklagebank saß, war die Körperverletzung jedenfalls nicht nachzuweisen. „Das mit dem Jogger war ich nicht“, sagte der Mann von Anfang an. Nach zwei Zeugen war klar, dass diese Aussage nicht zu widerlegen ist. Das Verfahren wurde in diesem Punkt eingestellt. Der Vorwurf war vom Tisch.

Der war ziemlich heftig: Nach den Ermittlungen der Polizei war ein 59-Jähriger im Juli 2017 mit schweren Fuß- und Kopfverletzungen in die Helios-Klinik eingeliefert worden. Der Mann gab an, was jetzt in der Anklage stand: Er war auf der Alten Obervolkacher Straße joggen. „Ein Radfahrer ist direkt auf mich zugefahren“, sagte er dem Gericht. Er sprang zur Seite und brach sich ein Sprunggelenk. Das war nicht alles. Der Radfahrer ging zu dem am Boden liegenden Mann, beleidigte ihn, schlug mit der Faust zu und brach ihm das Jochbein.

Jede Spur fehlt

Eine fast unglaubliche Geschichte, bei der es ein Problem gab. Von dem Radler fehlte jede Spur. Erst nach Veröffentlichung des Presseberichts gab es einen Hinweis auf einen junger Mann, der zu aggressivem Verhalten neigte und den Weg nach Volkach regelmäßig mit dem Rad nutzte.

Damit hatte die Polizei eine Spur. Es gab eine Hausdurchsuchung. Dem Jogger wurden Lichtbilder von möglichen Tätern gezeigt und dazu Baseballkappen und Sonnenbrillen, die der Radler getragen haben soll. Das Ergebnis war eher mager. Der Mann konnte sich nicht festlegen. Auch nicht vor Gericht, wo er dem 26-Jährigen gegenüberstand. „Es ging alles so schnell“, sagte er knapp ein Jahr danach.

Schwierige Beweislage

Mit der Beweislage hatte das Gericht ein Problem. Die Anregung von Richter Peter Weiß, über eine Einstellung nachzudenken, griff die Staatsanwältin auf. „Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt nur einen Freispruch“, sagte sie mit Blick auf den möglichen weiteren Verlauf der Verhandlung. Soweit kam es aber nicht. Das Verfahren rund um den Angriff auf den Jogger wurde eingestellt.

Aus dem Schneider war der 26-Jährige aber damit nicht. Es ging noch um einen Schlag gegen den Kopf seines Bruders. Mit dem hatte er Streit. Ein Versöhnungsversuch ging komplett daneben und endete mit einem Schlag. Den räumte der Angeklagte ein. „Das ist alles blöd gelaufen“, sagte er dem Gericht, aber eigentlich sei die Sache längst vergessen.

Vorstrafen und Bewährung

War sie nicht. Denn der Bruder hatte ihn angezeigt. Die Anklage wegen vorsätzlicher Körperverletzung lag auf dem Tisch. Dass die teuer wurde, hatte einen Grund. Der 26-Jährige hat nicht nur mehrere Vorstrafen, sondern stand zum Tatzeitpunkt auch noch unter offener Bewährung. Am Ende kassierte er eine Geldstrafe: 80 Tagessätze zu 20 Euro stehen im Urteil. Wäre der Angriff auf den Jogger nachgewiesen worden, wäre das Verfahren noch ganz anders ausgegangen, sagte Peter Weiß am Ende. „Aber so war die Luft ein bisschen raus.“