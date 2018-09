Angeschossene Katze muss eingeschläfert werden

Mutmaßlich mit einer Luftdruckwaffe hat ein bislang Unbekannter in Wiesenbronn auf eine Katze geschossen: Sie musste eingeschläfert werden.

Wie es im Pressebericht der Polizei Kitzingen heißt, teilte am Freitag eine Frau mit, dass ihre Katze angeschossen worden war. Dies sei in einer Tierklinik festgestellt worden. Dort fand man in der Katze 20 Diabolos – Projektile, die aus Luftgewehren oder Luftpistolen verschossen werden.

Arzt muss Tier einschläfern

Das Tier musste wegen der Verletzungen eingeschläfert werden. Wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet.

Hinweise an die Polizei Kitzingen: Tel. (0 93 21) 14 10.