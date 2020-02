Angesäuselt zum Getränkemarkt gefahren

Am Samstag stieß eine 55-Jährige gegen 14.30 Uhr mit ihrem VW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weingartenstraße, Dettelbach, beim Einparken gegen den geparkten Peugeot einer Dettelbacherin. Anschließend ging sie in den nahegelegenen Getränkemarkt.

Zwei der Polizei bislang unbekannte Zeugen hatten den Anstoß allerdings beobachtet und verständigten die ebenfalls auf dem Parkplatz anwesende Eigentümerin des angefahrenen Fahrzeuges. Diese sprach die Verursacherin daraufhin auf den Zusammenstoß an und stellte Alkoholgeruch bei ihr fest. Die daraufhin verständigte Streife der Polizei Kitzingen ermittelte eine nicht unerhebliche Alkoholisierung bei der 55-Jährigen.

Gegen sie wird laut Polizeibericht ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ihr Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.

Die beiden Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, werden von der Polizei gebeten, sich bei in Kitzingen, Tel. 09321/141-0, zu melden.