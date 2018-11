Angeln nur mit Prüfung, Schein und Karte

Die Angelkarten für die Mainstrecke der Koppelfischereigenossenschaft zwischen Wipfeld und Marktsteft sind gefragt: Seit Mitte November können sich die Interessenten für die ganzjährige Lizenz zum Angeln am Main anmelden – bei einer neuen Ausgabestelle.

Neue Ausgabestelle

Über Jahre haben Renate Sauer in Kitzingen und die Familie Ringelmann in Sommerach die Jahreskarten für die knapp 40 Kilometer lange Strecke der Koppelfischereigenossenschaft Kitzingen e.V. ausgegeben. Jetzt haben beide aufgehört. Es gibt inzwischen Nachfolger. Tanja Then und Christian Gröll aus Reupelsdorf haben die Ausgabestelle übernommen. Seit Mitte November können sich Interessierte unter Tel. (0 93 83) 9 03 68 23 dort anmelden – noch bis zum 15. Dezember.

Voraussetzung Fischereischein

Danach wird über die Vergabe der gut 600 Jahreserlaubnisscheine für Erwachsene und die über 100 Jahreskarten für Jugendliche entschieden. Voraussetzung ist hier wie da der Fischereischein. Den gibt es nach der bestandenen staatlichen Fischerprüfung. Wer bei den Jahresscheinen nicht zum Zuge kommt, hat die Möglichkeit, sich mit Monats- oder Tageserlaubnisscheinen das Recht zum Angeln mit höchsten zwei Ruten und nur vom Ufer aus zu sichern. Die gibt es bei Fishermanns Partner im Lochweg in Kitzingen.

Vorgaben

Bei der Ausübung ihres Hobbys haben sich die Angler an Vorgaben zu halten. Die sind im Bayerischen Fischereigesetz (AVBayFiG) oder der Bezirksfischereiverordnung festgeschrieben. Und sie haben die Schongewässer an der Strecke zu respektieren. In denen ist Angeln komplett verboten. Bei Verstößen ist der Schein weg.

In den Verordnungen gibt es festgelegte Angelzeiten: Danach ist Angeln grundsätzlich erlaubt in der Zeit von 1. November bis 31. März von 6 bis 21 Uhr und vom 1. April bis 31. Oktober von 5 bis 1 Uhr.

Schonzeiten und -maße

Wichtig sind die Schonzeiten und die Mindestmaßregelungen. Der Aal beispielsweise darf vom 1. November bis 28. Februar nicht gefangen werden und muss zudem ein Mindestmaß von 50 Zentimetern haben. Der Hecht als Raubfisch ist vom 1. Februar bis zum 31. Juli bei gleichem Mindestmaß tabu. Auch für die meist weniger gefragten Weißfische wie Rotauge, Rotfeder oder Brachse gibt es eine Schonzeit vom 1. April bis zum 15. Mai. Zusätzlich gilt hier eine Fangbeschränkung von fünf Kilogramm pro Tag.

Frische Fische für den Main

Dass die Angler etwas an der durchregulierten Schifffahrtsstraße Main am Haken haben, auch dafür ist die Koppelfischereigenossenschaft zuständig. Die Koppelfischer haben teils uralte Fischereirechte an der Strecke. Sie können die Berechtigungen zum Angeln ausgeben. Und sie dürfen als Fischer im Gegensatz zu den Anglern beispielsweise auch vom Boot aus mit Netzen oder Reusen fischen.

Wichtige Aufgabe

Der Fischbesatz auf ihrer Strecke gehört zu ihren wichtigsten Aufgaben. Der wird jährlich im Herbst neu beschlossen. Er orientiert sich an den Fangerfahrungen (zum Beispiel aus den Fangberichten, die Jahreskarteninhaber angeben müssen) und wird angepasst.

Ohne Besatz kein Fang

Dass es dabei um keine Kleinigkeiten geht, zeigt ein Blick auf die jährlichen Besatzmaßnahmen. Danach setzen die Koppelfischer jährlich Fische unterschiedlicher Größe im Wert von rund 85.000 Euro ein. Darunter Karpfen im Wert von rund 10.500 Euro ebenso wie Zander für fast 20.000 Euro aber auch Rotaugen im Wert von 16.000 Euro.

Ein Besatz, ohne den die Angler am Main vermutlich leer ausgehen würden und für den sie mit den Gebühren für die Angelkarte zahlen.