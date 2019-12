Rödelsee vor 1 Stunde

Angelika Mahr als Gemeinderätin vereidigt

Für Britta Aufmuth rückt Angelika Mahr für die Freien Wähler Rödelsee in den Gemeinderat nach. In der Gemeinderatssitzung am Montag vereidigte sie Bürgermeister Burkhard Klein. Angelika Mahr übernimmt auch die bisherigen Aufgaben von Britta Aufmuth. So ist sie Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss ist sie Stellvertreterin für Gemeinderat Johannes Freimann und Otto Lindner. Außerdem wirkt sie im Arbeitskreis Friedhof Rödelsee mit und ist Stellvertreterin für Horst Kohlberger in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen. "Wir freuen uns auf einen offenen, ehrlichen, fairen und demokratischen Umgang miteinander", sagte Klein.