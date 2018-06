Angefahren und geflüchtet

In der Nacht zum Mittwoch hatte ein 63-jähriger Autofahrer seinen silberfarbenen Nissan in der Richthofenstraße in Kitzingen geparkt. Als er am Mittwochfrüh zu seinem Auto kam, war ein unbekannter Fahrer gegen die Frontseite des Nissan gestoßen und hatte dabei laut Polizei einen Schaden von 2000 Euro angerichtet. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht und machte sich unerkannt aus dem Staub. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (09321)1410.