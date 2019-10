Andreas Wenkheimer ist neuer Schützenkönig

Mit Pauken und Trompeten des Albertshöfer Spielmannszuges der Feuerwehr holten die Schützen - wie es Tradition ist - den noch amtierenden Schützenkönig Matthias Hofmann und den Bürgerkönig Jochen Ehrlich ab. Nach einem Imbiss bei den Hoheiten zogen bei Einbruch der Dunkelheit die Schützen mit Fackeln in das prächtig geschmückte Schützenhaus zum Königsessen weiter.

Spannend bis zur letzten Sekunde war die Proklamation des neuen Schützenkönigs. „Es ist heuer etwas anderes wie sonst“, verkürzte der erster Schützenmeister Gerhard Wenkheimer die Wartezeit bis zur Bekanntgabe des Schützenkönigs. „Man könnte sagen – der Apfel fällt nicht weit vom Stamm - witzelte Gerhard Wenkheimer, der selbst Schützenkönig in 2017 war. Dann war es amtlich: mit einem 98,5 Teiler hatte sich sein Sohn Andreas Wenkheimer die Königswürde heraus geschossen.

Unter anhaltendem Applaus überreichte Matthias Hofmann seinem Nachfolger die Königskette und eine von ihm gestiftete Königsscheibe. Dem neuen Schützenkönig stehen seine beiden Ritter – sein Vater Gerhard Wenkheimer mit einem 387,5 Teiler und der Sportwart Raimund Höhn mit einem 523,3 Teiler zur Seite. Jochen Ehrlich errang beim Bürgerschießen mit einem 241,3Teiler die Königwürde und erhielt die Bürgerschützen-Königsscheibe.

Der Schützenmeister freute sich, dass trotz der geringen Anzahl von Vereinsmitgliedern drei Mannschaften zu Wettkämpfen antraten - und zwar eine Luftgewehrmannschaft, eine Mannschaft, die Pistole schießt und eine erste Mannschaft Senioren.

Die nächsten Termine der Schützen sind die Weihnachtsfeier am 17. Dezember, die Jahreshauptversammlung am 14. Januar 2020, das Bürgerschießen am 18. und 19. September und das Königsschießen am 20. und 23. Oktober 2020 sowie die Königsproklamation am 31. Oktober 2020.