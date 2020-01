André Schumachers Multivision "Wildes Europa" in Kitzingen

An diesem Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr kommt André Schumacher mit seiner Multivision "Wildes Europa, 3517 Kilometer mit Kind und Kegel" in die Alte Synagoge in Kitzingen. Nach 20 Jahren des Vagabundierens kaufte Schumacher laut Pressemitteilung einen alten Bauernhof, pflanzte Bäume, wechselte Windeln. Doch das Reisen konnte er einfach nicht lassen: Kurzerhand schnappte er sich seine Familie und brach wieder auf.

Mit einem Lastenrad und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,26 km/h fuhren die Drei von Bäbelin bei Wismar bis nach Pamplona in Spanien – sechs Monate voller kleiner und großer Abenteuer, Herausforderungen und Katastrophen. Schumacher erzähle, so heißt es weiter, mit viel Humor und wunderbaren Bildern vom Aussteigen aus bekannten Strukturen und Verwirklichen seiner Träume, von Komfortzonen und Grenzerfahrungen: davon, das Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen und in seiner ganzen Fülle zu umarmen.