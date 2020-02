André Müller will beim SV Nenzenheim frische Akzente setzen

Stabswechsel beim SV Nenzenheim: Nach neun Jahren als Vorsitzender stellte Andreas Hassold sein Amt auf der Jahresversammlung zur Verfügung. Sein Nachfolger ist André Müller. Eigentlich hatte Hassold erst im vergangenen Jahr seine dritte Amtsperiode als Vorsitzender des Vereins angetreten. Der Beruf und damit verbundene häufige Ortswechsel würden aber viel Zeit in Anspruch nehmen, weshalb es gerade recht komme, wenn mit dem 31 Jahre alten Müller ein jüngerer, engagierter Mann an die Spitze des Vereins komme, der mehr Zeit und Elan mitbringe, sagte Hassold.

Desweiteren gab er zu, dass mangelnde Verlässlichkeit gerade bei jungen Spielern und dem Nachwuchs und ein stetiges Schwinden an Loyalität gegenüber dem Verein ihm in den vergangenen Jahren einige Nerven gekostet hätten. Eine Entwicklung, wie sie sicherlich nicht nur beim SV Nenzenheim zu spüren sei, die aber mürbe mache. Sein Nachfolger André Müller hofft darauf, dass er es mit frischem Elan schaffe, dem Verein positive Impulse zu geben. Er ist ein echtes "SV-Gewächs", stand als Jugendlicher und Erwachsener regelmäßig als Fußballer auf dem Platz und trainiert seit Jahren schon Jugendmannschaften des Vereins im Schulterschluss mit Schriftführer Martin Sandreuter.

Markt Einersheim kam zur Spielgemeinschaft hinzu

Auch an anderen Stellen hat sich einiges getan im Verein: Zur Spielrunde 2019/20 hat sich die Fußball-Abteilung mit dem SV Markt Einersheim zur SG Markt Einersheim-Seinsheim/Nenzenheim zusammen geschlossen. Damit wurde die seit 2001 bestehende Spielgemeinschaft mit den Seinsheimer Nachbarn um einen weiteren Nachbarort erweitert. Dies wurde nötig, weil die zweite Mannschaft wegen Spielermangels nicht mehr am Spielbetrieb hätte teilnehmen können. Die Jugendmannschaften spielen weiterhin unter dem Banner "SG Seinsheim/Nenzenheim". Eine weitere Spielgemeinschaft in den Klassen U19-U13 besteht mit dem SV Willanzheim.

Außer dem Spielfeld ist auch das Sportheim ein lebendiger Ort: Die stellvertretende Vorsitzende Cornelia Baumbach bietet zusammen mit Claudia Schreier und Syndi Schumann montags, dienstags und mittwochs allerhand Kurse und Übungen im Gymnastikraum an, für den im vergangenen Jahr neue Geräte angeschafft wurden. Präventionskurse und Damensport gibt es für die Erwachsenen, ab vier Jahren gibt es Kindersport sowie Aerobic und Spiele für Mädchen und Jungen ab acht Jahren. Neu dazugekommen ist ein Yoga-Kurs. Für einen neuen Flutlichtmast hat der Verein erst kürzlich ein Fundament am Sportplatz erstellt.