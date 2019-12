Stadtschwarzach vor 56 Minuten

Andacht für alle Generationen in Stadtschwarzach

Eine Andacht für alle Generationen findet am Sonntag, 15. Dezember, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Heilig Kreuz Stadtschwarzach statt. Während der Andacht wird das Friedenslicht aus Bethlehem an die Besucher weitergeben. Im Anschluss laden die Schwarzacher Pfadfinder zur Begegnung auf dem Kirchplatz ein. Die Besucher werden gebeten, eine Tasse, Gotteslob sowie ein Windlicht oder eine Laterne für das Friedenslicht mitzubringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Friedenslicht wird in der Geburtskirche in Bethlehem entzündet und von dort mit dem Flugzeug nach Österreich gebracht. Von hier aus bringen es Pfadfinder nach ganz Europa – und auch nach Schwarzach. Mit den Spenden der Aktion wird ein Schulprojekt der Missionsbenediktiner in Tororo (Uganda) unterstützt.