Anbau am Haus für Kinder: Architekt muss nachbessern

Ein Anbau am Haus für Kinder bringt Platz für eine weitere Krippengruppe, einen Personalraum und ein Besprechungszimmer für Elterngespräche. Ein Anbau im südlichen Bereich an die Schule würde dafür sorgen, dass dort der Hort dauerhaft eine Heimat finden könnte. Doch in der Sitzung des Stadtrates Prichsenstadt fiel der Plan des Architekten Volker Heid für den Hortanbau gnadenlos durch. Er schaffte es trotz mehrerer Versuche nicht, den Räten seinen Plan schmackhaft zu machen. Mit 14:1 lehnte das Gremium den Anbauplan ab, der Architekt muss nachbessern.

Grund für das rigorose "Nein" der Räte war die U-Form, in der Heid den Anbau geplant hatte. Wobei das U rechts oben nicht geschlossen ist und somit dort auch nicht an das bestehende Schulgebäude anschließt. Was in den Augen der meisten Räte auch Sinn ergab. Vielmehr stießen sie sich daran, dass das U im rechten Bereich oben gut zwei Meter schmaler war als unten.

Die Aufteilung

Im Anbau sind fünf Räume geplant, darunter ein etwas größerer Multifunktionsraum, der mit wenig Aufwand in ein vielleicht später benötigtes Klassenzimmer umgebaut werden kann. Im rechten Teil des U entstehen ein großer Gruppenraum sowie ein kleinerer Raum und ein Durchgangsraum. Die Kapazität des Hortes ließe sich dadurch verdoppeln, Sanitär- und Werkräume der Schule würden auch dem Hort zur Verfügung stehen. Aktuell, so Bürgermeister René Schlehr, würden 40 Kinder den Hort besuchen, "Tendenz steigend, und im kommenden Schuljahr werden wir möglicherweise zwei erste Klassen brauchen". Die Grundschule selbst ist auf Einzügigkeit ausgelegt (eine Schulklasse pro Jahrgang), ließe sich durch den Anbau aber vergrößern, so dass nicht nur die aktuell 100, sondern gar 150 Kinder die Schule besuchen könnten.

Stein des Anstoßes im Rat war der Fakt, dass der Architekt den Anbau einseitig schräg plant. Das, so sagte er immer wieder, läge an der Struktur des gesamten Gebäudes. Zeigen konnte er den Gesamtplan nicht, weil sein USB-Stick vom schwer gesicherten Computer im Sitzungssaal als "Computer-Vire" angesehen und abgelehnt worden war. Auch ein Überspielen auf den Stick von Kämmerer Marco Kölln brachte nichts. Somit blieb nur eine Skizze des Architekten in der Beschlussvorlage, die nicht wesentlich vergrößert werden konnte.

"Gradliniger" Plan

Warum Heid schräg bauen wollte, stieß insbesondere bei Stefan Deppisch auf Unverständnis. "Ich kenne den rechten Winkel, für den es früher ein Geodreieck gab", sagte er, "es muss doch möglich sein, aus der schrägen eine rechtwinklige Wand zu machen." Was neben ihm so gut wie jedes andere Ratsmitglied ebenso sah. Daher stellte Deppisch den Antrag, den Plan auf "gradlinig" umzuplanen, was laut Heid auch nicht die von Deppisch befürchteten Mehrkosten mit sich bringen würde. "Ja, man kann so bauen, aber das passt nicht in die Struktur", so Heid erneut. Was die Räte hingegen überhaupt nicht störte, denn das Bauen wird nicht teurer. Ein Knackpunkt in der ganzen Angelegenheit ist das Summenraumprogramm: alle Räume innerhalb des Gebäudes werden von der Fläche her zusammengerechnet, und daraus ergibt sich die Förderung durch die Regierung. Und genau die müssen der Architekt und der Bürgermeister auf der Basis eines zu ändernden Planes mit der Regierung unter die Lupe nehmen.