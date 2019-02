An geparktem Fahrzeug hängen geblieben

Am Mittwochabend kam es in der Würzburger Straße in Kitzingen zu einem Parkrempler. Eine 26-jährige Autofahrerin rangierte mit ihrem BMW und blieb durch Unachtsamkeit an einem geparkten Fahrzeug hängen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Es entstand Gesamtschaden von 4500 Euro.