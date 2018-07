An die Läufe, fertig, los!

Beim Damenpokalschießen waren alle Altersklassen von den Zwergerl bis zu den Seniorinnen vertreten. Geschossen haben 52 Schützinnen. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Schützengesellschaft (SG) Marktsteft und die Schützengesellschaft Füttersee waren jeweils mit neun und die SG Dornheim mit sieben Schützinnen am Stand. Die SG Altenschönbach mit fünf, die SG Nenzenheim und der SV Großlangheim mit jeweils vier, SG Dettelbach und SG Mainstockheim mit drei, die Königlich Privilegierte Schützengesellschaft Mainbernheim, der SV Sommerrach, die SG KK Obernbreit mit jeweils zwei, die SG Kleinlangheim und die SG Sulzfeld mit einer Schützin vertreten.

An vier Schießabenden konnten die Damen ihre beiden Serien, 20 Schuss (Jugend, Schüler, Zwergerl), 30 Schuss (Auflage) oder 40 Schuss (offene Klasse) abgeben. Es wurde nach einem Punktesystem geschossen. Jeweils die Differenzen auf die höchstmögliche Ringzahl plus den besten Tiefschuss aus den beiden Serien ergaben die gesamte Punktzahl.

Horst Zippel vom Gastgeber SG KK Obernbreit begrüßte die Damen und lobte das Team um Gaudamenleiterin Petra Will aus Großlangheim für ihren Einsatz und die Bereitstellung der Sachpreise und Gemüsekörbe. Will nahm die Preisverteilung mit der zweiten Gaudamenleiterin Dorothea Sturm von der SG Altenschönbach vor.

Bei der Mannschaftswertung Schüler und Juniorinnen holte die SG Füttersee den ersten Platz. Bei der Damen Mannschaftwertung ging Platz eins an die SG Dornheim, Platz zwei an die SG Altenschönbach und Platz drei an die SG Füttersee.

Weitere Wertungen

Einzelwertung: Zwergerl: Stella Stella, SG Nenzenheim (171 Punkte). Schüler: Maike Himmer, SG Füttersee (93 Punkte). Jugend und Juniorinnen: Anna-Maria Gnebner, SG Altenschönbach (32 Punkte). Damen: Sabine Mauer, SG Füttersee (63 Punkte). Damen II: Natalia Schäffer, SG Dettelbach (82 Punkte). Damen III: Anette Kohr, SG Marktsteft (147 Punkte). Damen IV: Hildrud Reidelbach, Kgl. Priv. Mainbernheim (300 Punkte). Auflage: Monika Wittel, SG Sulzfeld (55,4 Punkte). Bester Tiefschuss aus beiden Serien: Anette Kohr, SG Marktsteft (14 Teiler); Anna Maria Gnebner, SG Altenschönbach (20 Teiler) und Monika Kolerus, SG Nenzenheim (21 Teiler).