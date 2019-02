An der Stoßstange hängen geblieben

Am Montagvormittag parkte in der Bismarckstraße in Kitzingen eine 51-jährige Frau mit ihrem Auto rückwärts in eine Parklücke ein. Hierbei, so die Polizei, blieb sie an der linken hinteren Stoßstange eines geparkten Fahrzeugs hängen und verursachte dadurch einen Gesamtschaden von etwa 2200 Euro.