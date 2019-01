An der Einmündung aufgefahren

Am Montagmorgen war eine 51-jährige Autofahrerin auf der B 22 bei Schwarzach unterwegs. Im Anschluss an den Kreisverkehr fuhr sie die Auffahrt zur Staatsstraße 2271 hoch. Ihr folgte ein 24-jähriger Fiesta-Fahrer. An der Einmündung musste die Vorausfahrende anhalten. Der Nachfolgende erkannte die Situation zu spät und stieß gegen den Ford. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 2000 Euro.