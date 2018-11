An der Ampel zurückgerollt

Als am Montagnachmittag zwei Autofahrer an der Ampelanlage der Staatsstraße 2271 / Marktbreiter Straße in Kitzingen anhalten mussten, rollte eine 74-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug rückwärts gegen einen hinter ihr stehenden Mercedes. Dessen Fahrer machte sich durch Hupen bemerkbar, doch offensichtlich hatte die Rentnerin dies nicht bemerkt. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, bog sie rechts ab. Der nachfolgende Mercedes-Fahrer fuhr hinterher und konnte die 74-Jährige erst in Sulzfeld zum Anhalten bewegen, heißt es im Polizeibericht. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.