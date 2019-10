Kitzingen vor 39 Minuten

An Spiegel hängengeblieben

Am Donnerstagmittag wurde in der Wörthstraße in Kitzingen ein geparkter Dacia angefahren und beschädigt. Ein 46-jähriger VW Golf-Fahrer stieß laut Polizeibericht mit seinem Wagen gegen den Spiegel des geparkten Fahrzeugs. Der beträgt einige hundert Euro.