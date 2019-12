An Reisebus hängen geblieben

Am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr blieb ein Mercedes-Fahrer am Platz der Partnerstädte in Kitzingen an einem haltenden Reisebus hängen. Als der Reisebus gerade Fahrgäste einsteigenlassen wollte, fuhr ein Mercedes an dem Bus vorbei, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt.

Dies geschah offensichtlich so knapp, dass der Mercedes mit seiner rechten Front, hinten links an dem Bus hängen blieb. Wie hoch der Schaden an dem Bus ist, steht derzeit noch nicht fest. Durch eine Zeugin konnte das Kennzeichen des Mercedes abgelesen werden. Weitere Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Kitzingen geführt.