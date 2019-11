Kitzingen vor 1 Stunde

An Mercedes hängengeblieben

Ihren Wagen parkte eine 43-Jährige am Dienstagnachmittag in der Moltkestraße in Kitzingen. Aus Unachtsamkeit stieß die Frau laut Polizeibericht gegen einen dort geparkten Mercedes. Dieser wurde an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.