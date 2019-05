Marktbreit vor 2 Stunden

An Fahrradträger hängengeblieben

Am Sonntagnachmittag blieb ein 76-jähriger Autofahrer in Marktbreit in der Marktstefter Straße auf einem Parkplatz beim Ausparken an einem daneben stehenden VW hängen, an dem ein Fahrradträger angebracht war. Beide Fahrzeuglenker stiegen daraufhin aus ihrem Pkw und begutachteten den Schaden. Nach kurzer Unterhaltung stieg der Skoda-Fahrer wieder ein und fuhr weiter ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro.