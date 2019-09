Iphofen vor 13 Minuten

An Außenspiegel hängengeblieben und abgerissen

Mit ihrem Audi war am Montagmorgen eine 55-jährige Frau in der Alten Reichsstraße in Iphofen unterwegs. In einem kurzen Moment fuhr sie etwas zu weit rechts und stieß dabei gegen einen geparkten Mercedes. Dabei wurde der Außenspiegel an dem anderen Wagen abgerissen. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 1000 Euro.