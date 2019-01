Amphetamin konsumiert und Auto gefahren

Drogentypische Auffälligkeiten stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen bei einem 28-Jährigen fest.

Der Mann war am Sonntagabend mit seinem BMW in der Falterstraße in Kitzingen unterwegs, als die Beamten ihn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellen sie die drogentypischen Auffälligkeiten fest – ein Vortest verlief positiv auf Amphetamin, wie es im Bericht der Polizei heißt.

Der Mann musste die Beamten deshalb auf die Wache begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.