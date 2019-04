Albertshofen vor 56 Minuten

Ampelanlage beschädigt

Zwischen dem 10. April, 22 Uhr, und dem 15. April, 6 Uhr, ereignete sich am Fuchsberg in Albertshofen eine Sachbeschädigung. Ubekannte Täter beschädigten laut Polizeibericht die zwischen Albertshofen und Mainsondheim aufgestellte mobile Ampelanlage. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.