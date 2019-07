Am Wallfahrtsort Kraft für den Glauben getankt

Unter dem Motto " "Lauft nur, ich werde euch tragen, euch hinführen bis ans Ziel" begaben sich am vergangenen Donnerstag morgen unter der Regie der Wallfahrtsleiter Manfred Braun und Herbert Bergner 38 Männer und Frauen auf dem 140 Kilometer langen Fußmarsch nach Vierzehnheiligen. Dass es sich bei dem Pilgerweg um einen mühevollen und beschwerlichen Weg, der von Gebet und Buße sowie Musik und Gesang geprägt ist, handelt, braucht nicht sonderlich erwähnt zu werden. Nach vier Wallfahrtstagen - bei zum Teil brütender Hitze - kehrten die Pilger schließlich am Sonntagabend wieder in ihrem Heimatort zurück.

Die Nordheimer Wallfahrt zählt zu den ältesten in Franken. Überlieferungen berichten von der ersten Wallfahrt im Jahr 1652. Zum Dank für die Rettung vor der Pest hatten die Nordheimer die jährliche Wallfahrt gelobt.

Bei der Ankunft in der St. Laurentius- Pfarrkirche sprach Wallfahrtsleiter Manfred Braun von "einem steinigen und harten Weg, der "uns viel abverlangt hat". Man sei losgezogen, um "den Glauben am Gnadenort Vierzehnheiligen" neu aufzutanken. Braun dankte den Vierzehn Nothelfern für den Beistand bei allen Begegnungen. Ortsgeistlicher Pater Philippus, einmal mehr aktiver Wallfahrtsteilnehmer, freute sich über das Gemeinschaftsgefühl, dass in den Wallfahrtstagen zu spüren war. Man habe am Gnadenort nicht nur das Gelöbnis der Vorfahren erfüllt, sondern auch die Bitten und Anliegen der heutigen Zeit, von uns selbst, aber auch die der Gemeinde mit hinaufgetragen. Als erfreulich wertete der Geistliche die Teilnehmerzahl, die er "als Zeichen der Zuversicht und Hoffnung" in Hinblick auf das Fortbestehen der Nordheimer Fußwallfahrt bezeichnete.

Mit dem Abschlusslied "Leise sinkt der Abend nieder", endete die viertägige Fußwallfahrt, bei der mit Michael Sauer aus Köhler (25 Mal), Harald Rauch (14 Mal) sowie Marcel Wieland (Lindach), Dietmar Ungemach und Lukas Schmitt (je sieben Mal) fünf Pilger für mehrmalige Wallfahrtssteilnahme geehrt wurden. Ältester Teilnehmer war der 74-jährige Emil Knoblach, der auch als aktiver Musiker im Einsatz war