Am Straßenrand geparkte Fahrzeuge angefahren

Am Montagmittag wurden in der Sophienstraße in Wiesentheid zwei geparkte Fahrzeuge angefahren. Um 12.30 Uhr hörte eine Anwohnerin laut Polizeibericht einen Blechschlag. Sie ging daraufhin aus dem Haus und schaute sich die davor abgestellten Fahrzeuge an. Sowohl an ihrem Renault Modus als auch an einem Audi A3 entdeckte sie Schäden. An einem Wagen wurde der rechte Außenspiegel, am zweiten die Heckstoßstange angefahren. Ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen, verließ der Unfallverursacher den Tatort. Die Schäden werden etwa auf 1000 Euro geschätzt.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.