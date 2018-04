KITZINGEN vor 38 Minuten

Am Kreisverkehr nicht aufgepasst

Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Gustav-Adolf-Platz in Kitzingen übersah am Mittwochnachmittag ein 76-jähriger Rentner mit seinem Renault Scenic laut Bericht der Polizei den vorfahrtberechtigten Opel Meriva eines 66-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen. Schaden: 6000 Euro.