Am Geschichtsweinberg grünen und blauen Silvaner gelesen

Auf drei Terrassen und 2000 Quadratmetern erstreckt sich der Iphöfer Geschichtsweinberg. Am Dienstagmorgen traten 36 Arbeiter an, um die Trauben auf dem Julius-Echter-Berg zu lesen. Unter Aufsicht von Johann Ruck vom gleichnamigen Weingut brauchten die Helfer nur wenig mehr als eine Stunde, um die Reben in die Transporter zu befördern. Die Lese des aus größtenteils blauem und grünem Silvaner bestehenden Weinbergs funktionierte reibungslos, befand Ruck. Bei Sonnenschein und herrlichem Blick auf Iphofen wurden die Arbeitenden mit einer Brotzeit versorgt, ehe sie sich zum nächsten Weinberg aufmachten.