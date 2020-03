Kitzingen vor 1 Stunde

Am Frühstückstisch das Klima retten

Zusammen mit den Initiativen „Wir für Vielfalt“, „Fridays for future“, dem „Eine-Welt-Laden“ und der Bäckerei Gebert veranstaltet die Solidarische Landwirtschaft Kitzingen am Samstag, 9. Mai, um 9.30 Uhr in Kooperation mit dem Landratsamt und der Stadt Kitzingen den Versuch eines „klimafreundlichen“ Frühstücks im Stadtteilzentrum in der Siedlung.