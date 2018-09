Am Bus- und Pkw-Parkplatz scheiden sich die Geister

Da die in Aussicht stehenden Zuschüsse aus dem Städtebauförderungsprogramms endgültig verloren zu gehen drohten, behandelte der Sulzfelder Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag erneut das vom Gemeinderat bereits im Mai abgelehnte Bauvorhaben Bus- und Pkw-Stellplatz mit E-Ladestation. Eine Entscheidung wurde nicht gefällt. Das Projekt war mit Gesamtkosten von 687 000 Euro veranschlagt. Abzüglich der Zuschüsse von 389 000 Euro sowie 12 000 Euro für eine Elektro-Ladestation hätte dei Gemeinde einen Eigenanteil von 285 000 Euro zu tragen.

Daniela Kircher, Sachgebietsleiterin für Städtebau und Städtebauförderung an der Regierung von Unterfranken erläuterte in der Sitzung die Situation. Sie fand, dass die vielen Millionen Euro, die in den vergangenen 32 Jahren nach Sulzfeld geflossen sind, gut angelegt waren angesichts der herausragenden Bausubstanz in Sulzfeld. Wie Kircher deutlich machte, stünden die Bundesmittel aus dem Jahr vor dem Verfall wegen der Fristüberschreitung, wenn Sulzfeld heuer das Projekt nicht mehr anpackt. Ein späterer Antrag werde erfolglos bleiben, da eine zweite Bewilligung in der Regel nicht möglich sei. Zudem habe die Regierung das Problem, dass die Bundesmittel verfallen, wenn sie von den Sulzfeldern heuer nicht abgerufen würden. Daniela Kircher gab zu verstehen, dass es hier nicht um das Einzelprojekt Bus- und Pkw-Parkplatz gehe, sondern um die gesamte Mainlände als Naherholungsgebiet.

Heinrich Hofmann erwiderte, dass die Kosten in die Höhe geschnellt sind und Sulzfeld mit seine bescheidenen Finanzmitteln und dem Schuldenstand derzeit sich ein derartiges „Luxusprojekt“, so Hofmann, nicht leisten könne. Uwe Pfennig verwies darauf, dass Sulzfeld aktuell vor wichtigeren Investitionen wie in die Schule stehe und der Busparkplatz bereits vorhanden sei, nur halt etwas aufgehübscht werden sollte. Jürgen Johanni zeigte auf, dass die Ratsrunde den anfangs zustimmenden Beschlüssen unter anderen Voraussetzungen zugestimmt habe. Denn dem Gemeinderatsgremium sei immer gesagt worden, es werde nur geprüft, was an Zuschüssen möglich sei und es habe sich nie um eine grundsätzliche Zustimmung gehandelt.

„Überlegen Sie es sich gründlich, was sie entscheiden“, legte Daniela Kircher den Ratsmitgliedern ans Herz. „Ich hätte nach der großen Vorarbeit nicht im Traum daran gedacht, dass wir das Projekt noch kippen“, bemerkte Bürgermeister Gerhard Schenkel. „Ich nehme heute aus dieser Sitzung mit, dass mir die Tragweite unserer bisherigen Beschlüsse nicht bewusst war“, meinte Friedrich Staib. Er vermisste eine klare Linie und die Verbindung der einzelnen Gemeinde-Projekte miteinander. Auch wenn Uwe Pfennig gerne abgestimmt hätte, vertagte der Gemeinderat am Dienstag eine Entscheidung.