Kitzingen vor 46 Minuten

Am Außenspiegel hängen geblieben

Am Donnerstagnachmittag blieb in der Thomas-Ehemann-Straße in Kitzingen ein 22-Jähriger mit dem rechten Außenspiegel seines Auto am Außenspiegel eines geparkten VW hängen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge notierte sich jedoch das Kennzeichen und so fand die Polizei den Verursacher schnell. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 700 Euro.