Gaibach vor 2 Stunden

Alumni-Tag am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach

Besuch von ehemaligen Absolventen der Schule bekamen bereits am 12. März die Schülerinnen und Schüler des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach. So stellten die Alumni laut einer Pressemitteilung ihren Werdegang vor, ob im Studium an einer Universität oder Fachhochschule, auf duale Weise mit Studium und Ausbildung oder im Ausbildungsberuf. So gab Luise Heß den Elftklässern einen Einblick in das Lehramtsstudium. Laura Feuerbach präsentierte den dualen Studiengang BWL. In eine ganz andere Richtung ging der Vortrag von Sina Knaup, die den Beruf Gartenbau vorstellte. Welche Kenntnisse ein Studium der Informatik erfordert, erläuterte Jonas Weigand. Moritz Dürr berichtete über seine Erfahrungen im Bereich Maschinenbau. Die Schüler erfuhren auch einiges über den Bereich des Wirtschaftsingenieurwesens, den Axel Gleichmann präsentierte. Felix Pulvermüller stellte den Beruf des Rettungssanitäters vor. Schließlich bot Jutta Trips vom Institut für Talentförderung (IfT) einen Workshop mit dem Themenschwerpunkt Vorstellungsgespräch an, um die Schüler auf die Tücken in diesen Gesprächen hinzuweisen.