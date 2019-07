Altstadtsanierung neu beleben

Zwei gewichtige Pakete haben am Montag den Stadtrat Dettelbach passiert und können nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten: Die neue Gestaltungssatzung – sie löst die bisherige Fassung aus dem Jahr 2007 ab - und das dazu gehörige neue Handbuch für die Altstadt von Dettelbach.

Damit soll das "historische Stadtbild bewahrt und angemessen weiterentwickelt" werden, heißt es dazu in der 13 Seiten langen Satzung. Sie regelt im Detail, auf was bei Sanierungsarbeiten in der Altstadt zu achten ist und gibt grundlegende Antworten zu Gestaltungsfragen bezüglich Fenstern, Putz, Türen, Verglasungen, Farbgebung, Dachformen, Gauben, Schornsteine, Solaranlagen, Terrassen, Werbeanlagen oder Einfriedungen, um nur einige zu nennen.

Wie detailliert die Vorschriften sein können, wurde durch Bedenken von Raimund Sauer (CSU) deutlich. Ihm war es ein Anliegen, die Korngröße beim Oberputz von maximal einem Millimeter (<= 1 mm) auf rund einen Millimeter (ca. 1 mm) festzuschreiben und eine Ausnahmeregelung für Zwerchgiebel hinsichtlich der Gesamtbreite aller Gauben zu erreichen. Diese dürfen auf der Seite zur Straße maximal ein Drittel der Firstlänge betragen. Er konnte jedoch die Stadtratsmehrheit nicht mit seinen Argumenten überzeugen.

Das von der Stadtplanerin Sylvia Haines (Rimpar) erarbeitete und mit vielen Beispielbildern ausgestattete Handbuch erklärt auf über 50 Seiten die teils sehr nüchternen Anforderungen der Satzung, spricht Gestaltungsempfehlungen aus und erläutert mögliche Spielräume. Bei Fragen, so das Handbuch, steht die "Stadt Dettelbach und das von ihr beauftragte Planungsbüro jederzeit gerne zur Verfügung". Interessenten werden aufgefordert, z.B. das kostenfreie Angebot für eine individuelle Farbberatung zu nutzen. Das neue Gestaltungshandbuch soll demnächst Interessenten in gedruckter Form an die Hand gegeben werden.

Wer sein Haus in der Innenstadt sanieren will, darf zudem mit Zuschüssen aus Mitteln der Städtebauförderung und von der Stadt Dettelbach rechnen. Ziel ist es, mit der Neufassung des Kommunalen Förderprogramms sowie der Gestaltungssatzung "die Altstadtsanierung neu zu beleben". Handbuch und Satzung wurden vom Stadtrat mit jeweils einer Gegenstimme verabschiedet.