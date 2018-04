Altstadtsanierung: Zuschüsse und Steuerboni in Sicht

Das Interesse war groß bei der Informationsveranstaltung zur städtebaulichen Voruntersuchung „Historische Altstadt“ am Montag in der Rathaushalle. Bauamtsleiter Oliver Graumann und Projektleiter Peter Großmann vom DSK-Regionalbüro in Nürnberg informierten rund 100 Kitzinger, „worum es dabei eigentlich geht“. Graumann freute sich über die rege Teilnahme und bezeichnete die als „eine richtig gute Basis, um damit arbeiten zu können“.

Entwicklung stärken

Ausgangspunkt war ein Stadtratsbeschluss von 24. November 2016. Danach sollen der Bestand in der Altstadt ermittelt und bauliche sowie funktionale Mängel festgestellt werden. Aufgrund der Ergebnisse soll ein Sanierungsgebiet und ein Verfahren für die Sanierung bestehender Gebäude festgelegt werden sollen. Das Ziel: Die Entwicklung in der Innenstadt stärken.

Drei bereits bestehende, kleinere Sanierungsgebiete im Südosten der Altstadt zwischen Königsplatz und Mainufer erzielen noch nicht die gewünschte Wirkung. Ebenso sind der Norden und Westen der Altstadt noch nicht eingeschlossen, obwohl sich die Situation nicht wesentlich unterscheidet. Das soll die aktuelle Untersuchung nun konkret aufzeigen.

Für deren Durchführung beauftragte die Stadt die DSK GmbH. Die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft berät und unterstützt seit 60 Jahren öffentliche und private Auftraggeber bei deren städtebaulichen Aufgaben.

Bei den Besichtigungen der Innenstadt im Dreieck zwischen Main im Osten, Bahnlinie im Westen und Bundesstraße im Süden, stellte Großmann „funktionale Mängel im öffentlichen Raum“ und einen teilweise „relativ schlechten Gesamteindruck“ der bestehenden Gebäude fest. Aufgefallen seien vor allem der Leerstand und ein Rückstand bei der energetischen Sanierung.

Ob ein Gebäude saniert wird, entscheidet der Eigentümer. „Eine Verpflichtung ergibt sich nicht aus der Festlegung als Sanierungsgebiet“, so Graumann. Eine solche bestehe nur, falls von einem Gebäude „eine Gefahr für Leib und Leben ausgeht“. Auch ist noch keine Eile geboten. Die Maßnahme sei auf mindestens zehn, eher 15 Jahre ausgelegt, wobei es in westdeutschen Städten auch Sanierungsgebiete gebe, die bereits seit mehr als 20 Jahren bestünden.

Wer sanieren möchte, sollte „frühzeitig auf die Stadt zugehen, um Vergünstigungen in Anspruch nehmen zu können“. Nachträglich sei das nicht möglich. Wer ein umfangreiches Vorhaben plane, sei zudem nicht schlecht beraten, abzuwarten, bis das Sanierungsgebiet ausgewiesen sei.

Schon jetzt können Hauseigentümer durch die Städtebauförderung „Stadtumbau West“ und das Kommunale Förderprogramm der Stadt Zuschüsse erhalten. Gefördert werden dadurch aber nur unrentierliche Kosten, die nicht durch Erträge, zum Beispiel durch Mieteinnahmen, gedeckt werden können. Nach einer Festlegung als Sanierungsgebiet kommen steuerliche Vorteile hinzu. So könnte das investierte Kapital innerhalb von zwölf Jahren vollständig abgeschrieben werden. Allerdings werde nur eine Sanierung, nicht aber ein Abbruch und Neubau unterstützt.

„Möglicherweise ist es ausreichend, nur einen Teil abzubrechen, um in den Genuss der Vergünstigungen zu kommen“, informierte Graumann. Was den größeren Nutzen bringt, ist vom Einzelfall abhängig. Vor einem Umbau oder einer Sanierung bietet das Bauamt Beratungen an, welche Maßnahmen sinnvoll wären, wie mit den gültigen Satzungen umzugehen ist und wie diese umzusetzen sind. Voraussetzung für die Vorteile ist, dass der sanierungswillige Eigentümer eine „einfache Vereinbarung mit der Stadt“ abschließt, dass seine Maßnahme den Sanierungszielen entspreche.

Satzung bis Ende des Jahres

Auch wenn die Voruntersuchungen das Gebiet zwischen Main, Bahn und Bundesstraße umfassen, sei noch nicht sicher, welcher Bereich zum neuen Sanierungsgebiet erklärt wird. Graumann und Großmann ermutigten alle Eigentümer, bei Fragen Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Ebenso informierten sich einige Investoren, manche von ihnen bereits in Kitzingen geschäftig, auf der Veranstaltung. Am 2. Juli um 19 Uhr werden in der Alten Synagoge die Ergebnisse der Voruntersuchung, die angestrebten Sanierungsziele und das mögliche Verfahren präsentiert werden.

Über die Festlegung eines Sanierungsgebiets und Sanierungsverfahrens entscheidet anschließend der Stadtrat. Ziel ist es, bis Ende 2018 die entsprechende Satzung zu beschließen.